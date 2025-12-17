Roditelji ljuti: Pojedini privatni vrtići u Banjaluci najavili poskupljenje

Nekoliko privatnih vrtića u Banjaluci najavilo je novo povećanje cijena. Sve pravdaju povećanjem plata u javnim vrtićima, kao i minimalne plate.

Izvor: Shutterstock

"Ponovo poskupljuju vrtići, biću primorana da tražim povoljniji, ali to je novi stres za dijete", požalila se ogorčena majka iz Banjaluke.

Da su poskupljenja ponovo aktuelna potvrđuju i u predškolskoj ustanovi “Klub Malenac”, gdje će od Nove godine roditelji boravak djeteta plaćati 540 maraka.

“Kako su povećane plate u javnom vrtiću, tako i mi u privatnim moramo čuvati vaspitače. Tako da smo primorani sa 480 KM poskupiti na 540 KM. Razlog poskupljenja je i podizanje minimalca, koje utiče na pomoćne radnike koje imamo u vrtiću. Hrana je sve skuplja, struja takođe – pa vjerujte ni sa novom cijenom, ne znam koliko ćemo sve postići”, objašnjava direktor PU “Klub Malenac” Žana Lovre za BL portal.

Lovre priznaje da roditeljima nije svejedno zbog korekcije cijene, ali i da su svjesni troškova vrtića.

“Vjerujte da privatni vrtići jedva opstaju. Teško je prilagoditi cijenu svim drugim poskupljenjima koja sve prate”, ističe Lovre.

Prije šest mjeseci cijene su korigovali i drugi privatni vrtići, među kojima je i “Anđeo”.

Kako objašnjava Nina Tahirović, jedna od majki, korekcija cijene roditelje i ne čudi, ali talas poskupljenja u ove četiri godine kao da ne prestaje.

“Prije četiri godine sam dijete upisala u vrtić, kada je prosječna cijena bila 250 maraka, a evo sad je 530 maraka. Opet, dijete se naviklo i šta bih”, sa uzdahom zaključuje Nina.

(Mondo)