Učestvovala tri automobila: Petoro povrijeđenih u sudaru kod Gradačca

Autor Dušan Volaš Izvor SRNA
Pet osoba povrijeđeno je jutros u saobraćajnoj nezgodi na magistralnom putu u mjestu Vučkovci kod Gradačca u kojoj su učestvovala tri automobila, rečeno je Srni u Upravi policije MUP-a Tuzlanskog kantona.

Petoro povrijeđenih u sudaru kod Gradačca Izvor: MUP KS

Dvoje povrijeđenih je kolima hitne pomoći Doma zdravlja Gradačac prevezeno u Univerzitetski klinički centar Tuzla, dok su tri lica upućena u gradačačku bolnicu.

Prema prvim informacijama, svi povrijeđeni su zadržani na liječenju ili posmatranju u ovim zdravstvenim ustanovama, a za sada nema informacija o stepenu povreda.

Saobraćajna nezgoda dogodila se u 6.05 časova.

U drugoj saobraćajnoj nezgodi, koja se dogodila na istoj lokaciji oko 6.00 časova, učestvovala su dva kamiona. Pričinjena je materijalna šteta, ali nije bilo povrijeđenih.

Policija je izvršila uviđaj obje saobraćajne nezgode, koji je trajao do 8.15 časova, a u tom periodu saobraćaj na ovom dijelu puta bio je potpuno obustavljen.

