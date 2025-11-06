logo
Težak udes kod Bijeljine: Traktor prepolovljen, jedno vozilo završilo u travi

Težak udes kod Bijeljine: Traktor prepolovljen, jedno vozilo završilo u travi

Autori Nikolina Damjanić Autori InfoBijeljina
0

Večeras kod Bijeljine dogodila se teška saobraćajka u kojoj su učestvovali automobil i traktor.

ede91452-30ed-4652-a2e9-833eb8a0051d.jpg Izvor: Info Bijeljina

Od siline udara traktor je prepolovljen, dok je putnički automobil završio u travnjaku pored saobraćajnice.

Nesreća se dogodila na obilaznici, na dionici od kružnog toka kod Agro-tržnog centra do raskrsnice za deponiju, koja je trenutno zatvorena za saobraćaj, javlja InfoBijeljina.

Jedna osoba je prevezena vozilom hitne pomoći na Urgentni blok bijeljinske bolnice, dok za sada nije poznat stepen povreda.

Bijeljina udes saobraćajka

