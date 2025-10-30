Stanivuković: Pokret kreće u proces formiranja gradskih i opštinskih odbora širom Srpske

U Bijeljini je danas održana prva sjednica Predsjedništva Pokreta Sigurna Srpska (PSS), na kojoj je zvanično konstituisano rukovodstvo ovog pokreta.

Izvor: Sigurna Srpska

Predsjednik Pokreta, Draško Stanivuković, izjavio je da je današnji dan „istorijski za Sigurnu Srpsku“ i označava početak, kako je naveo, „velikog političkog puta koji će donijeti novu energiju i nadu Republici Srpskoj“.

"Okupili smo ljude koji nose energiju, iskustvo i kredibilitet. Ljude koji žele da grade bolju, sigurniju Srpsku. Zadatak koji smo sebi postavili nije mali, ali imamo snagu i volju da ga ostvarimo", rekao je Stanivuković.

On je najavio da Pokret Sigurna Srpska u narednom periodu počinje proces formiranja gradskih i opštinskih odbora širom Republike Srpske, uz jasno definisanu viziju i organizacioni plan.

"Svjesni smo da prvi koraci uvijek nose najveću težinu, ali upravo u njima leži najveća vrijednost. Prvi ne idu utabanim stazama – oni ih stvaraju. Mi smo ti koji počinju nešto novo i nećemo stati", poručio je Stanivuković.