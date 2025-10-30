Stanivuković: Pokret kreće u proces formiranja gradskih i opštinskih odbora širom Srpske

U Bijeljini je danas održana prva sjednica Predsjedništva Pokreta Sigurna Srpska (PSS), na kojoj je zvanično konstituisano rukovodstvo ovog pokreta.
Predsjednik Pokreta, Draško Stanivuković, izjavio je da je današnji dan „istorijski za Sigurnu Srpsku“ i označava početak, kako je naveo, „velikog političkog puta koji će donijeti novu energiju i nadu Republici Srpskoj“.
"Okupili smo ljude koji nose energiju, iskustvo i kredibilitet. Ljude koji žele da grade bolju, sigurniju Srpsku. Zadatak koji smo sebi postavili nije mali, ali imamo snagu i volju da ga ostvarimo", rekao je Stanivuković.
On je najavio da Pokret Sigurna Srpska u narednom periodu počinje proces formiranja gradskih i opštinskih odbora širom Republike Srpske, uz jasno definisanu viziju i organizacioni plan.
"Svjesni smo da prvi koraci uvijek nose najveću težinu, ali upravo u njima leži najveća vrijednost. Prvi ne idu utabanim stazama – oni ih stvaraju. Mi smo ti koji počinju nešto novo i nećemo stati", poručio je Stanivuković.