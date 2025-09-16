Bosanski Petrovac: Ratnim zastavama Armije RBiH i pokličima "Alahu ekber" zastrašuju Srbe

Ratnim zastavama takozvane Armije BiH i pokličima "Alahu ekber" ponovo u Federaciji BiH pokušavaju da zastraše malobrojne Srbe.

Kolona sa ratnim simbolima i zastrašujućim uzvicima uz koje su vršena ritualna ubistva Srba odsijecanjem glave prošla je kroz srpska povratničika sela u opštini Bosanski Petrovac gdje su, kako tvrde organizatori, 14. septembra obilježavali 30 godina od "oslobođenja" te krajiške opštine.

U koloni je, uglavnom bila omladina koja je uz provokacije išla baš kroz srpska sela, dok ih je predvodila policijska patrola, piše Srna.

Bosanski Petrovac je jedna od 13 zapadnokrajiških opština na koje su agresiju izvršili pripadnici HVO-a i Petog korpusa takozvane Armije BiH.

Zbog počinjenih zločina na tom području nad srpskim vojnicima i civilima pred Sudom BiH vodi se postupak protiv komandanta Petog korpusa Atifa Dudakovića i još 15 komandanata.

Optužnica ih tereti za ubistvo više od 300 Srba, među kojima najviše civila, kao i za uništavanje velikog broja srpskih sela.

