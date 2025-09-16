logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Bosanski Petrovac: Ratnim zastavama Armije RBiH i pokličima "Alahu ekber" zastrašuju Srbe

Bosanski Petrovac: Ratnim zastavama Armije RBiH i pokličima "Alahu ekber" zastrašuju Srbe

Autor Dragana Božić
0

Ratnim zastavama takozvane Armije BiH i pokličima "Alahu ekber" ponovo u Federaciji BiH pokušavaju da zastraše malobrojne Srbe.

Bosanski Petrovac: Ratnim zastavama Armije RBiH i pokličima "Alahu ekber" zastrašuju Srbe Izvor: Srna

Kolona sa ratnim simbolima i zastrašujućim uzvicima uz koje su vršena ritualna ubistva Srba odsijecanjem glave prošla je kroz srpska povratničika sela u opštini Bosanski Petrovac gdje su, kako tvrde organizatori, 14. septembra obilježavali 30 godina od "oslobođenja" te krajiške opštine.

U koloni je, uglavnom bila omladina koja je uz provokacije išla baš kroz srpska sela, dok ih je predvodila policijska patrola, piše Srna.

Bosanski Petrovac je jedna od 13 zapadnokrajiških opština na koje su agresiju izvršili pripadnici HVO-a i Petog korpusa takozvane Armije BiH.

Zbog počinjenih zločina na tom području nad srpskim vojnicima i civilima pred Sudom BiH vodi se postupak protiv komandanta Petog korpusa Atifa Dudakovića i još 15 komandanata.

Optužnica ih tereti za ubistvo više od 300 Srba, među kojima najviše civila, kao i za uništavanje velikog broja srpskih sela. 

(Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Bosanski Petrovac Srbi

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ