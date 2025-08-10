Saobraćajna nesreća kod Gradiške: Poginuo vozač, povrijeđen suvozač

Vozač čiji su inicijali D.S. iz Gradiške poginuo je kada je automobil "sitroen" kojim je upravljao sletio sa kolovoza u mjestu Greda kod Gradiške, saopšteno je iz Policijske uprave u ovom gradu.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Povrijeđen je suvozač u automobilu čiji su inicijali M.B.

Saobraćajna nesreća dogodila se na lokalnom putu u mjestu Greda juče u 17.15 časova.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gradiška.