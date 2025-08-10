logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Saobraćajna nesreća kod Gradiške: Poginuo vozač, povrijeđen suvozač

Saobraćajna nesreća kod Gradiške: Poginuo vozač, povrijeđen suvozač

Autor Dušan Volaš
0

Vozač čiji su inicijali D.S. iz Gradiške poginuo je kada je automobil "sitroen" kojim je upravljao sletio sa kolovoza u mjestu Greda kod Gradiške, saopšteno je iz Policijske uprave u ovom gradu.

8.jpg Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Povrijeđen je suvozač u automobilu čiji su inicijali M.B.

Saobraćajna nesreća dogodila se na lokalnom putu u mjestu Greda juče u 17.15 časova.

O svemu je obaviješten dežurni tužilac Okružnog javnog tužilaštva Banjaluka, a uviđaj su izvršili pripadnici Policijske stanice za bezbjednost saobraćaja Gradiška.

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćajna nesreća Gradiška

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ