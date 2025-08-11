Dodik i patrijarh Porfirije brali borovnice na Jahorini (VIDEO)

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik objavio je snimak kako sa Njegovom svetošću patrijarhom srpskim Porfirijem bere borovnice na Jahorini, te istakao da je prava snaga i radost dijeliti molitvu i plodove zemlje.

Izvor: Kabinet predsjednika Republike Srpske

"Kad su ruke čiste, a savjest mirna - i borovnica na Jahorini ima bolji ukus. Na našoj planinskoj ljepotici s patrijarhom dijeliti i molitvu i plodove zemlje - to je prava snaga i radost", napisao je Dodik na društvenim mrežama.

Кад су руке чисте, а савјест мирна - и боровница на Јахорини има бољи укус. На нашој планинској љепотици с патријархом дијелити и молитву и плодове земље - то је права снага и радост.pic.twitter.com/t9o9StphHF — Милорад Додик (@MiloradDodik)August 11, 2025

(Mondo/Srna)