logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Dodik i patrijarh Porfirije brali borovnice na Jahorini (VIDEO)

Dodik i patrijarh Porfirije brali borovnice na Jahorini (VIDEO)

Autor Nikolina Damjanić
0

Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik objavio je snimak kako sa Njegovom svetošću patrijarhom srpskim Porfirijem bere borovnice na Jahorini, te istakao da je prava snaga i radost dijeliti molitvu i plodove zemlje.

Srn2025-8-11_179283_0.jpg Izvor: Kabinet predsjednika Republike Srpske

"Kad su ruke čiste, a savjest mirna - i borovnica na Jahorini ima bolji ukus. Na našoj planinskoj ljepotici s patrijarhom dijeliti i molitvu i plodove zemlje - to je prava snaga i radost", napisao je Dodik na društvenim mrežama. 

 (Mondo/Srna)

Možda će vas zanimati

Tagovi

patrijarh Porfirije Milorad Dodik

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ