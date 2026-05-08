Oštećen radioaktivni gromobran u Kaknju: Obustavljeni radovi na objektu dok se ne ukloni opasni materijal

Autor D.V.
0

Predstavnici Regulatorne agencije za radijacionu i nuklearnu bezbjednost BiH naložili su obustavljanje radova na objektu u Kaknju, gdje je usljed rušenja zgrade došlo do oštećenja gromobrana koji u sebi ima radioaktivni sadržaj.

Oštećen radioatktivni gromobran u Kaknju Izvor: avaz.ba/screenshot

Prilikom rušenja zgrade nekadašnjeg preduzeća "Rudstroj" u ulici Rudarka juče je došlo do djelimičnog obrušavanja i oštećenja gromobrana koji u sebi ima radioaktivni sadržaj.

Agencija je, nakon izvršenog uviđaja, naložila obustavljanje radova na objektu, koji je u posjedu firme "Deli prom" Kakanj, do bezbjednog uklanjanja gromobrana.

Prema mjerenju, radijacija se očitava u maloj mjeri neposredno uz objekat i nema potrebe za evakuacijom i blokadom šireg područja, a biće postavljene table uz objekat sa znakom za radijaciju, prenosi "Dnevni avaz".

Iz Službe civilne zaštite opštine Kakanj su potvrdili da će i u narednom periodu nastaviti pratiti aktivnosti u vezi sa spornim gromobranom i o svim eventualnim promjenama pravovremeno obavijestiti javnost.

