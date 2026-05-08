Policija pregledala 10 škola: Nove lažne dojave o bombama u Jajcu

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
Nove dojave prijetećeg sadržaja jutros su stigle na službeni mejl Osnovne škole "Berta Kučera" u Jajcu, a policija je izvršila kontradiverzioni pregled objekta i utvrdila da se radi o lažnim dojavama.

Iz MUP-a Srednjobosanskog kantona saopšteno je da su na službenu elektronsku adresu navedene škole u 7.30 časova i 11.30 časova stigle prijave da će "sutra u 9.00 časova učenik donijeti bombu u svom ruksaku spojiti žice i sve će detonirati", te "danas umjesto da gledate maturante kako su svi lijepi i sređeni, gledaćete smrt".

Odmah po prijemu prijave, policijski službenici izašli su na lice mjesta, evakuisali učenike i zaposlene, te sproveli kontradiverzione preglede objekta i utvrdili da se radi o lažnim dojavama.

"Kao i u prethodnom slučaju, izvršeni su kontradiverzioni pregledi svih 10 osnovnih škola na području opštine Jajce i potvrđeno da se i u tim slučajevima radi o lažnim dojavama, te da trenutno ne postoji opasnost po učenike i osoblje", naveli su iz MUP-a Srednjobosanskog kantona.

Iz kantonalnog MUP-a dodaju da se u saradnji sa nadležnim kantonalnim tužilaštvom, Federalnom upravom policije i drugim bezbjednosnim agencijama preduzimaju intenzivne mjere i radnje na identifikaciji i pronalasku počinilaca, kao i rasvjetljavanju svih okolnosti u vezi sa navedenim događajem.

Dojave o postavljenim bombama u osnovnim i srednjim školama učestale su u posljednjih mjesec dana na području Jajca i drugih opština Srednjobosanskog kantona. 

(Srna)

