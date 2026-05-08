Uhapšen Saša Čađenović: Suspendovani specijalni tužilac priveden jutros u Podgorici

Autor D.V. Izvor SRNA
Suspendovani specijalni tužilac Saša Čađenović uhapšen je jutros po nalogu Specijalnog državnog tužilaštva (SDT), potvrdio je njegov advokat Vaso Bečanović.

Čađenović je uhapšen u Podgorici.

Bečanović je crnogorskim medijima rekao da nema više informacija o razlozima hapšenja.

Viši sud u Podgorici ukinuo je krajem oktobra kućni pritvor Čađenoviću, a kako je tada saopšteno, jedina mjera koja ostaje na snazi jeste oduzimanje pasoša.

Čađenovića Specijalno državno tužilaštvo sumnjiči da je bio član kriminalne organizacije koju je, prema navodima optužnice, formirao bivši visoki policijski funkcioner Zoran Lazović.

Na optužnici se, pored njih, nalazi i bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić.

