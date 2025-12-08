Policija u Banjaluci imala pune ruke posla zbog alkohola: Sudari, tuče, vrijeđanja, napadi na policiju…

Banjalučka policija je tokom vikenda uhapsila više osoba osumnjičenih da su počinili brojne prekršaje i krivična djela pod uticajem alkohola.

Izvor: Envato

Na području Policijske uprave Banjaluka tokom proteklog vikenda evidentirano je 37 saobraćajnih nesreća, dok je kod pet vozača utvrđeno prisustvo alkohola u organizmu, zbog čega su uhapšeni. Svi su imali oko dva promila.

Takođe, u policijskoj akciji na području Laktaša, Čelinca i Кneževa, urađeno je alkotestiranje 1.822 učesnika u saobraćaju, a sankcionisano i isključeno iz saobraćaja 49 vozača.

“Od ukupnog broja sankcionisanih, kod 25 vozača je utvrđeno od 0,31 do 0,80 g/kg, kod 13 vozača od 0,81 do 1,50 g/kg, a osam vozača je uhapšeno i zadržano u službenim prostorijama do istrežnjenja zbog utvrđene količine alkohola u organizmu preko 1,5 g/kg. Dva vozača su odbila da se podvrgnu testiranju, a sankcionisan je i jedan „mladi vozač“, odnosno mlađi od 21 godine”, saopštila je policija.

U subotu je u Banjaluci uhapšeno pet osoba zbog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru.

Četiri osobe su uhapšene nakon prijave da je došlo do tuče više osoba ispred pekare u Banjaluci.

“Utvrđeno je da je nakon verbalne rasprave došlo do fizičkog sukoba između Z.D. iz Prijedora, B.Š. iz Bijeljine , te R.M. i D.R. obojica iz Banjaluke. Uhapšeni su zbog prekršaja tuča i fizički napad, a kod Z.D. je utvrđeno 0,83 g/kg alkohola, kod B.Š. 0,31, kod R.M. 2,76 i kod D.R. prisustvo od 1,73 g/kg alkohola u organizmu”, naveli su u PU Banjaluka.

Istog dana oko 23 časova u Banjaluci je uhapšen N.M. zbog vrijeđanja i ometanje državnih organa u vršenju javnih funkcija.

“Osumnjičeni je vrijeđao policijske službenike i oglušio se o policijsko naređenje. Izmjereno mu je 1,89 g/kg alkohola u organizmu”, saopšteno je.