"Je** ti bog mater, koga ćeš ti da udaraš, ha?": Devojka u centru Zagreba brutalno premlatila Filipinca (Video)

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez
Na društvenim mrežama pojavio se uznemirujući snimak na kojem nepoznata djevojka fizički napada filipinskog državljanina u Ilici, nedaleko od centra Zagreba.

Društvenim mrežama širi se uznemirujući snimak na kojem nepoznata djevojka brutalno udara stranog državljanina. Prema informacijama Nacionala, reč je o Filipincu, a napad se dogodio u Ilici, nedaleko od centralnog zagrebačkog trga.

"Je** ti bog mater, koga ćeš ti da udaraš, ha? Koga ćeš ti da udaraš", viče djevojka na snimku, udarajući rukama i nogama mladića koji očigledno nema namjeru da uzvrati.

U jednom trenutku mladiću je ispao telefon. Na snimku se čuju glasovi posmatrača koji govore da prestane, ali niko nije pokušao da zaustavi djevojku u premlaćivanju Filipinca.

Prema informacijama Nacionala, djevojka je mladića optužila da joj je pokušao ukrasti torbicu, te se nakon toga, umjesto da pozove policiju, odlučila da se obračuna pesnicama. Policija se još nije oglasila o incidentu.

