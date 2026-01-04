U američkom napadu na Karakas poginulo najmanje 40 ljudi

Najmanje 40 ljudi, uključujući civile i vojnike, poginulo je u napadu američkih snaga na Karakas, objavio je "Njujork tajms" pozivajući se na visokog neimenovanog venecuelanskog zvaničnika.

Izvor: X/@BNONews/Printscreen

Ranije je potpredsjednik Venecuele Delsi Rodrigez rekla da su u američkim napadima poginuli vladini zvaničnici, vojno osoblje i civili.

Američki predsjednik Donald Tramp potvrdio je juče da su Sjedinjene Države pokrenule masovni napad na Venecuelu i da su predsjednik Venecuele Nikolas Maduro i njegova supruga Silija Flores zarobljeni i odvedeni iz zemlje.

Operaciju su izveli pripadnici elitne američke jedinice "Delta fors".

Nekoliko američkih kongresmena nazvalo je operaciju nezakonitom, dok je administracija izjavila da će Maduru biti suđeno za narko-terorizam.

(Srna)