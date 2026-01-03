Počinje borba za venecuelansku naftu: Ko će kontrolisati najveće rezerve na svijetu?!

Nakon američkog napada na Karakas i hapšenja predsjednika Venecuele Nikolasa Madura, svijet sa pažnjom prati šta će se dogoditi sa zemljom koja raspolaže najvećim dokazanim rezervama nafte na planeti.

Nakon velikog američkog napada na Karakas, predsednik Venecuele Nikolas Maduro je uhapšen i izveden iz zemlje, što pokreće pitanja o budućnosti zemlje i njenih ogromnih rezervi nafte. Trampova administracija je izvela napad na zemlju koja ima više nafte nego Irak.

Nikolas Maduro je uhapšen i izveden iz zemlje

Venecuela raspolaže sa nevjerovatnih 303 milijarde barela rezervi sirove nafte, što čini otprilike petinu svjetskih zaliha, prema podacima američke Agencije za energetske informacije. Upravo će to sirovo bogatstvo igrati ključnu ulogu u budućnosti zemlje, izvještava CNN.

Budući da se terminskim ugovorima za naftu ne trguje vikendom, kratkoročni uticaj na cijene je i dalje stvar spekulacija i zavisiće od razvoja događaja u narednim danima. Madurova socijalistička vlada je bila neprijateljski nastrojena prema globalnoj naftnoj industriji, dozvoljavajući propadanje ključne infrastrukture.

Nakon napada, politička budućnost Venecuele je neizvjesna, kao i pitanje da li će sljedeća vlada zadržati čvrstu kontrolu nad svojom oronulom naftnom industrijom ili će osloboditi njen potencijal otvorenijim stavom prema međunarodnom tržištu.

Ključni sati za budućnost naftnog tržišta

"Za naftu, ovo ima potencijal za istorijski događaj. Madurov režim i Ugo Čavez su u osnovi opljačkali venecuelansku naftnu industriju", rekao je Fil Flin, viši tržišni analitičar u kompaniji Price Futures Group.

Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da je američka akcija u Venecueli završena nakon što je Maduro zarobljen. Ali njegovo uklanjanje otvara mogućnost vakuuma moći, što bi moglo dovesti u pitanje budućnost venecuelanske politike.

Ako potpredsjednica Delsi Rodrigez, članica socijalističkog režima koji je na vlasti od 1999. godine, preuzme vlast, malo je vjerovatno da će se bilo šta promijeniti u kratkom roku. S druge strane, Sjedinjene Države priznaju prognanog Edmunda Gonzaleza kao legitimnog predsjednika Venecuele, koga podržava dobitnica Nobelove nagrade za mir za 2025. godinu, Marija Korina Mačado.

"Narednih 24 do 48 sati biće ključni. Ako vidimo znake da venecuelanska vojska podržava opoziciju, to će biti velika pobjeda za globalna tržišta. S druge strane, ako postoji osjećaj da će ovo dovesti do daljeg sukoba ili građanskog rata u Venecueli, dobićemo suprotnu reakciju", rekao je Flin.

Najveće rezerve, skromna proizvodnja

Venecuela je dom najvećih dokazanih rezervi nafte na svijetu, ali njen potencijal daleko premašuje stvarnu proizvodnju. Zemlja trenutno proizvodi samo oko milion barela nafte dnevno, što je otprilike 0,8% svjetske proizvodnje.

To je manje od polovine proizvodnje prije nego što je Maduro preuzeo vlast 2013. godine i samo trećina od 3,5 miliona barela dnevno koji su se pumpali prije nego što je socijalistički režim preuzeo vlast. Međunarodne sankcije i duboka ekonomska kriza doprinijele su padu naftne industrije, ali nedostatak investicija i održavanja su ključni razlozi.

Energetska infrastruktura Venecuele se urušava, a njeni kapaciteti za proizvodnju nafte su značajno smanjeni. Dakle, čak i ako bi snabdjevanje Venecuele naftom bilo potpuno odsječeno od ostatka svijeta nakon američkog napada, cijena nafte - a samim tim i goriva poput benzina - vjerovatno ne bi nekontrolisano rasla. Zemlja jednostavno ne proizvodi dovoljno da bi izazvala značajnije poremećaje.

Posebna oprema

Cijene nafte su ove godine pod kontrolom zbog strahova od prekomjerne ponude. OPEK je povećao proizvodnju, ali je potražnja blago pala jer se globalna ekonomija i dalje bori sa inflacijom. Američka nafta je nakratko porasla iznad 60 dolara po barelu kada je Trampova administracija počela da uzima naftu sa venecuelanskih brodova, ali je od tada pala na 57 dolara.

Stoga će reakcija tržišta vjerovatno biti prigušena. "Psihološki, to bi moglo dati mali podsticaj, ali Venecuela ima naftu koju lako može da zamijeni kombinacija globalnih proizvođača", rekao je Flin. Venecuela ima tešku, kiselu sirovu naftu, za čiju proizvodnju je potrebna posebna oprema i visok nivo tehničke stručnosti.

