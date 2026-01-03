Kako će hapšenje Madura uticati na svjetske berze nafte?

Američka vojna operacija protiv Venecuele mogla bi da izazove kratkoročni rast cijena nafte na 70-80 dolara po barelu, rekao je glavni urednik InfoTEK-a Aleksandar Frolov.

Izvor: Shutterstock

"Tržište nafte može oštro reagovati sa naglim rastom cijena. Međutim, može se očekivati i povlačenje, jer u realnom smislu proizvodnja Venecuele ima zanemarljiv uticaj na globalnu ponudu", rekao je Frolov za TASS.

Ako globalne agencije počnu da govore da će se tržište nafte stabilizovati bez Venecuele i da se višak ponude koji predviđaju međunarodne agencije neće materijalizovati, Frolov kaže da bi se cijene mogle vratiti na 70-80 dolara po barelu.

"Međutim, taj efekat bio bi vođen isključivo verbalnim intervencijama", dodao je Frolov.

On je objasnio da Venecuela samo nominalno posjeduje najveće svjetske rezerve nafte, jer se ovaj pokazatelj ne prevodi u stvarne obime proizvodnje zbog visokih troškova proizvodnje i pritiska sankcija.