Rusi stali uz Venecuelu, čeka se reakcija Bijele kuće

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Rusija je osudila američku akciju protiv Venezuele i pozvala na mirno rješavanje krize.

Rusi osudili napad na Venecuelu Izvor: shutterstock/StringerAL/esfera

Rusko ministarstvo spoljnih poslova osudilo je ono što je nazvalo "činom oružane agresije protiv Venezuele" od strane Sjedinjenih Država, poručivši da su svi "izgovori" kojima se takvi potezi pokušavaju opravdati "neodrživi".

"Potvrđujemo svoju solidarnost sa venezuelskim narodom i podršku smjeru djelovanja bolivarskog rukovodstva, usmjerenog na zaštitu nacionalnih interesa i suvereniteta zemlje", navodi se u saopštenju ruskog ministarstva spoljnih poslova.

Poziv na pronalaženje izlaza iz krize

"Ideološka neprijateljstva su trijumfirala nad poslovnim pragmatizmom i spremnošću za izgradnju odnosa povjerenja i predvidljivosti", tvrde Rusi. U saopštenju se dodaje da Latinska Amerika mora ostati zona mira.

"U aktuelnoj situaciji, prije svega je važno sprečiti dalju eskalaciju i usmjeriti se na pronalaženje izlaza iz krize putem dijaloga. Venezueli se mora garantovati pravo da sama odlučuje o svojoj sudbini, bez ikakvog destruktivnog, a posebno vojnog, miješanja izvana", stoji u saopštenju, prenosi Index.

Rusko ministarstvo navodi i da rusko ambasadorstvo u Karakasu nastavlja sa redovnim radom, te dodaje:

"Trenutno nema informacija da je ijedan ruski državljanin pogođen ovim događajima".

Rusija Venecuela

