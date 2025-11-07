logo
Nastavljena akcija zbog sumnje u primanje mita: MUP RS uhapsio još tri inspektora

Autor Brankica Spasenić Izvor mondo.ba
Pripadnici Uprave kriminalističke policije MUP-a Republike Srpske uhapsili su još tri inspektora u nastavku akcije usmjerene na otkrivanje krivičnih djela primanje mita i trgovina uticajem.

Hapšenje inspektora u Doboju Izvor: MUP RS

Kao što smo juče objavili, u akciji Uprave kriminalističke policije uhapšen je Miroslav Lazić, šef Područnog odjeljenja Republičke uprave za inspekcijske poslove u Doboju.

"Osumnjičeni je uhapšen neposredno nakon izvršenja navedenih krivičnih djela", saopštio je MUP.

Tokom dana obavljeni su pretresi vozila i lokacija koje koristi uhapšeni.

Sva četvorica osumnjičenih biće danas sprovedeni u Republičko javno tužilaštvo RS u Banjaluci.

