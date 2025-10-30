Lociran i uhapšen na području USK: Avganistanac osumnjičen za teško ubistvo i eksplozivne naprave

Tridesetjednogodišnji državljanin Avganistana koji je osumnjičen za teška krivična djela, uključujući teško ubistvo i nezakonitu proizvodnju i držanje eksplozivnih naprava, uhapšen je na području Unsko-sanskog kantona (USK).

Izvor: Shutterstock

Uhapšeni se dovodi u vezu sa organizovanom avganistanskom kriminalnom grupom koja je predmet interesovanja više policijskih agencija u BiH i drugim zemljama i za njim je bila raspisana centralna potraga.

Avganistanca su locirali i uhapsili pripadnici Federalne uprave policije u saradnji sa Obavještajno-bezbjednosnom agencijom i MUP-om USK.

Nakon hapšenja, a na osnovu rješenja Ministarstva bezbjednosti u Savjetu ministara, osumnjičeni je stavljen pod nadzor i smješten u Imigracioni centar u Istočnom Sarajevu, s obzirom na to da mu je izrečena mjera protjerivanja iz BiH.

Federalna uprava policije saopštila je da će, u saradnji s drugim nadležnim agencijama, nastaviti aktivnosti na dokumentovanju krivičnih djela koja se dovode u vezu s djelovanjem naoružanih avganistanskih grupa na teritoriji BiH.