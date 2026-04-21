Dio regije će se zvati "Donilend"? Ukrajinci predložili preimenovanje dijela teritorije u čast Trampa

Ukrajinski zvaničnici predložili su da se dio regije Donbas nazove "Donilend" kako bi se dodvorili Donaldu Trampu i pridobili njegovu podršku protiv Rusije!

Poljska je 2018. godine, u potrazi za američkom vojnom bazom, svoj prijedlog nazvala "Fort Tramp" (Fort Trump). Prošle godine, nakon potpisivanja mirovnog sporazuma u Bijeloj kući, Jermenija i Azerbejdžan su novostvorenu saobraćajnu vezu prozvali "Trampovom rutom za međunarodni mir i prosperitet".

Međutim, vjerovatno najneobičniji pokušaj korišćenja imena predsjednika Donalda Trampa u geopolitičke svrhe do sada nije bio poznat javnosti. U sklopu mirovnih pregovora posljednjih mjeseci, ukrajinski zvaničnici su predložili da se dio regije Donbas, za koji se Rusija i dalje bori, nazove "Donilend" (Donnyland), piše The New York Times.

Neobičan prijedlog

Ovaj nadimak potvrdile su četiri osobe upućene u pregovore, koje su zbog njihove tajnosti insistirale na anonimnosti. Prema riječima tri osobe upoznate sa pregovorima, kada je ukrajinski pregovarač prvi put, delimično u šali, spomenuo taj naziv, bio je to pokušaj da se Trampova administracija podstakne na snažnije protivljenje ruskim teritorijalnim pretenzijama.

Predsjednik Vladimir Putin obećao je da će nastaviti borbu sve dok ruske snage ne dostignu ključnu administrativnu granicu na rubu Donbasa, industrijske regije na istoku Ukrajine gdje je Kremlj 2014. i započeo rat.

Možda se čini bizarnim da se ime koje podsjeća na Diznilend predlaže za opustošen i depopulizovan komad ukrajinske zemlje uglja i čelika, dok i dalje traju najsmrtonosnije borbe u Evropi od Drugog svetskog rata. Međutim, to ujedno odražava i globalnu realnost u kojoj vlade pokušavaju da igraju na kartu Trampove sujete kako bi američku moć privukle na svoju stranu.

Za Ukrajinu se taj napor još uvijek nije isplatio. Naziv je nastavio da se koristi u pregovorima, iako nije poznato da li je zabilježen u zvaničnim dokumentima. Pregovarači su spominjali i mogućnost da "Trampov odbor za mir" ima ulogu u upravljanju tim područjem, ali prema navodima četiri izvora, ni Rusija ni Ukrajina se sa time još uvijek nisu složile.

Pregovori u drugom planu

Ipak, Rusija nije pristala na dogovor koji bi bio prihvatljiv Ukrajini. To je sudbinu područja koje su Ukrajinci predložili da se nazove Donnyland – dugog oko 80 i širokog oko 65 kilometara – ostavilo kao jednu od glavnih tačaka spora u pregovorima.

Ukrajinski pregovori su se posljednjih nedelja odvijali u pozadini, dok su glavni američki pregovarači – Stiv Vitkof, Trampov bliski prijatelj i specijalni izaslanik, i Džared Kušner, predsednikov zet – bili usredsređeni na rat sa Iranom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je ovog mjeseca da uskoro očekuje posjetu Vitkofa i Kušnera.

Međutim, osoba upućena u pregovore rekla je da Amerikanci još uvek čekaju dovoljan napredak koji bi opravdao takav put, te da namjeravaju da posjete i Rusiju.

"Ukrajina napreduje. Volio bih da oni uspijju da se dogovore", rekao je Tramp novinarima prošle nedjelje. "Vidjećemo šta će se dogoditi. Nešto se tamo pokreće."

Tramp je, podsjetimo, u svojoj predsjedničkoj kampanji obećao da će okončati rat u Ukrajini u roku od 24 sata. On i njegovi glavni pregovarači sada već više od godinu dana pokušavaju da izdejstvuju mirovni sporazum, provodeći sate u razgovorima sa Putinom i frustrirajući ukrajinske zvaničnike utiskom da deluju kao posrednici, a ne kao branioci Ukrajine.

Kreativni detalji

"Donilend" je bio jedan od načina na koje su Ukrajinci pokušali da pridobiju Trampa da snažnije stane na njihovu stranu. Otkako se Tramp sastao sa Putinom na Aljasci prošlog avgusta, njegova administracija je signalizirala da bi mogla da podrži mirovni sporazum prema kojem bi se Ukrajina povukla na administrativnu granicu regije Donjeck, jedne od pokrajina u Donbasu.

Ali, pregovori su krajem februara zapeli oko teritorijalnog pitanja, upravo u vreme kada je rat u Iranu odvratio pažnju američkog pregovaračkog tima. Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov rekao je da će Rusija prihvatiti samo potpunu pravnu kontrolu nad Donbasom. I Zelenski je umanjio izglede za ustupanje teritorije u zamenu za mir, rekavši da bi to bila "velika greška".

Od tada, Rusija i Ukrajina se nisu pomjerile sa mrtve tačke po pitanju kontrole teritorije, iako su se pregovori nastavili o drugim temama, uključujući američke garancije za poslijeratnu bezbjednost Ukrajine, tvrde osobe upućene u pregovore.

Jedan ukrajinski pregovarač je, koristeći ChatGPT, čak osmislio i zastavu za Donnyland – u zelenoj i zlatnoj boji – kao i nacionalnu himnu, rekla je osoba upoznata sa ukrajinskim pregovaračkim strategijama. Nije poznato da li su američki pregovarači ikada za to saznali.