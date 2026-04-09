Putin proglasio vaskršnje primirje u Ukrajini

Autor D.V.
Putin proglasio privremeno primirje zbog uskršnjih praznika.

Putin proglasio vaskršnje primirje u Ukrajini

Predsjednik Ruske Federacije Vladimir Putin proglasio je danas privremeno primirje u ratu u Ukrajini zbog uskršnjih praznika, prenose "RIA Novosti". Primirje će biti na snazi od 16 časova po lokalnom vremenu u nedelju 11. aprila do ponedjeljka 12. aprila u ponoć.

"Odlukom Vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ruske Federacije Vladimira Putina, u vezi sa predstojećim pravoslavnim praznikom Vaskrsa, proglašava se primirje od 16 časova 11. aprila do kraja dana 12. aprila 2026. godine", navodi se u saopštenju Kremlja.

 Putin je apelovao na vojne komandante da ruska vojska bude u totalnoj pripravnosti za slučaj "provokacija" sa ukrajinske strane. On očekuje da će Ukrajina poštovati ovu odluku i da će slijediti primjer.

Možda će vas zanimati

