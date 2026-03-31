Ruskinja okrenula leđa zastavi i himni Ukrajine!

Dragan Šutvić
Autor Dragan Šutvić
Pogledajte šta je uradila ruska gimnastičarka Sofija Ilterjakova koja je okrenula leđa dok se intonirala himna pobjednice Tajsije Onofričuk iz Ukrajine.

Dobro je poznato da sukob između Rusije i Ukrajine traje već četiri godine, a strasti se i dalje ne smiruju, pa na sportskim borilištima viđamo sve neprijatnije scene. Tako je ruska takmičarka u ritmičkoj gimnastici Sofija Ilterjakova okrenula leđa ukrajinskoj zastavi, dok je intonirana himna zbog pobjednice - Tajsije Onofričuk iz Ukrajine.

Sve se to dogodilo na Svjetskom kupu u ritmičkoj gimnastici u Bugarskoj kada je takmičarka iz Rusije okrenula leđa i ignorisala Ukrajinku, a kako kažu Rusi - to je bilo slučajno.

"Tokom ceremonije dodjele nagrada, Sofija je možda bila malo zbunjena. Za sportistkinju koja se prvi put takmiči na ovom nivou, to je sasvim normalno i prirodno", rekla je njena trenerka Tatjana Sergajeva, koja je sa njom još od juniorskih dana, pa ima i vrlo zanimljivo objašnjenje za "kiks".


Ruskim i bjeloruskim sportistima inače nije dozvoljeno da se takmiče pod zastavama svojih zemalja zbog agresije koja je počela u Ukrajini 2022. godine, pa da bi se ovo zaobišlo, Međunarodni olimpijski komitet (MOK) im je dozvolio da se takmiče kao neutralni individualni sportisti - bez zastave, himne i obilježja.

Prema pravilima za dodelu nagrada u gimnastici "svi učesnici moraju biti okrenuti ka zastavama", naveli su iz Ukrajinske gimnastičke federacije i već su tražili da se takmičarki iz Rusije oduzme "neutralni status"

"Tokom zvanične dodjele nagrada na Svjetskom prvenstvu u Sofiji (Bugarska), neutralna atletičarka Ilterjakova je namjerno okrenula leđa zastavi Ukrajine, čime je otvoreno pokazala nepoštovanje prema državnom simbolu naše zemlje i osnovnim principima Olimpijske povelje", navodi se u saopštenju.

