Ruskinja okrenula leđa zastavi i himni Ukrajine!

Pogledajte šta je uradila ruska gimnastičarka Sofija Ilterjakova koja je okrenula leđa dok se intonirala himna pobjednice Tajsije Onofričuk iz Ukrajine.

Izvor: Twitter/@sweetcompot

Dobro je poznato da sukob između Rusije i Ukrajine traje već četiri godine, a strasti se i dalje ne smiruju, pa na sportskim borilištima viđamo sve neprijatnije scene. Tako je ruska takmičarka u ritmičkoj gimnastici Sofija Ilterjakova okrenula leđa ukrajinskoj zastavi, dok je intonirana himna zbog pobjednice - Tajsije Onofričuk iz Ukrajine.

Sve se to dogodilo na Svjetskom kupu u ritmičkoj gimnastici u Bugarskoj kada je takmičarka iz Rusije okrenula leđa i ignorisala Ukrajinku, a kako kažu Rusi - to je bilo slučajno.

"Tokom ceremonije dodjele nagrada, Sofija je možda bila malo zbunjena. Za sportistkinju koja se prvi put takmiči na ovom nivou, to je sasvim normalno i prirodno", rekla je njena trenerka Tatjana Sergajeva, koja je sa njom još od juniorskih dana, pa ima i vrlo zanimljivo objašnjenje za "kiks".

На КС з художньої гімнастики «дитина» софія ільтерякова показала всю гнилу суть «нейтральних» росіян, яких пустили на міжнародну арену



стояти спиною до прапору під час гімну країни, яку ви методично знищуєте кожного дня – верх цинізму.



: Eurovision Sportpic.twitter.com/r7visJmgxq — sweetcompot (@sweetcompot)March 30, 2026



Ruskim i bjeloruskim sportistima inače nije dozvoljeno da se takmiče pod zastavama svojih zemalja zbog agresije koja je počela u Ukrajini 2022. godine, pa da bi se ovo zaobišlo, Međunarodni olimpijski komitet (MOK) im je dozvolio da se takmiče kao neutralni individualni sportisti - bez zastave, himne i obilježja.

Sofija Ilterjakova Izvor: YouTube/rhythmic gymnastics club

Prema pravilima za dodelu nagrada u gimnastici "svi učesnici moraju biti okrenuti ka zastavama", naveli su iz Ukrajinske gimnastičke federacije i već su tražili da se takmičarki iz Rusije oduzme "neutralni status"

"Tokom zvanične dodjele nagrada na Svjetskom prvenstvu u Sofiji (Bugarska), neutralna atletičarka Ilterjakova je namjerno okrenula leđa zastavi Ukrajine, čime je otvoreno pokazala nepoštovanje prema državnom simbolu naše zemlje i osnovnim principima Olimpijske povelje", navodi se u saopštenju.

Pratite sve sportske vijesti na jednom mjestu, budite dio Mondo sportske zajednice na Viberu!