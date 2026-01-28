logo
Partizan doveo bivšeg košarkaša Crvene zvezde: Reprezentativac Srbije stigao da zakrpi rupe

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Aleksa Radanov je novi košarkaš Partizana.

Aleksa Radanov je novi košarkaš Partizana Izvor: MN PRESS

Nakon velikog broja povrijeđenih igrača Partizan je reagovao i to dovođenjem nekadašnjeg košarkaša Crvene zvezde. U redove crno-bijelih dolazi nekada trofejni junior Zvezde Aleksa Radanov, koji je imao iskustvo igranja i za prvi tim vječitog rivala crno-bijelih. 

"Aleksa Radanov je novo pojačanje Partizana Mozzart Bet. Doskorašnji igrač Bajerna iz Minhena, stigao je u redove crno-bijelih nakon završetka saradnje sa bavarskim timom. Aleksa Radanov je novo pojačanje Partizana Mozzart Bet. Doskorašnji igrač Bajerna iz Minhena, stigao je u redove crno-bijelih nakon završetka saradnje sa bavarskim timom.

Aleksa je rođen 1. februara 1998. godine i igra na pozicijama dva i tri. Za nacionalni tim Srbije, novi igrač Partizana je nastupao u kvalifikacijama za evropska i svjetska prvenstva još od borbi za plasman na planetarni šampionat 2019. godine. Radanov je 2023. godine prošao i kompletne pripreme reprezentacije za Svjetsko prvenstvo u Manili, ali se selektor Pešić nakon posljednjih provjera u Kini, ipak odlučio za drugih 12 kandidata.

U klupskoj karijeri, Radanov je prije Bajerna igrao za poljsku Legiju, Mega Basket, Runa Basket iz Moskve, Peristeri, Igokeu, Crvenu zvezdu i FMP.  Aleksa će se priključiti timu po povratku crno-bijelih iz Milana", navodi se u saopštenju KK Partizan. 

Tagovi

Aleksa Radanov KK Partizan

