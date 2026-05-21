Stigao Željko Obradović: Došao na Fajnal-for u halu Panatinaikosa, da li će se tu vratiti?

Bojan Jakovljević
Autor Bojan Jakovljević
Bivši trener Partizana Željko Obradović biće među košarkaškom elitom na Fajnal-foru Evrolige.

Željko Obradović prati Fajnal-for Evrolige Izvor: SPORT24/Printscreen

Najtrofejniji evropski trener Željko Obradović prisustvovaće Fajnal-foru Evrolige. Bivši trener Partizana je snimljen u Atini gdje u petak startuje završni turnir elitnog takmičenja. 

Obradovića ne viđamo često u javnosti nakon što je u novembru napustio Humsku, a spekulacije o njegovom povratku uveliko traju. Da ne može bez košarke, to je svima jasno, pa će biti među košarkaškom elitom koja će se okupitu u OAKA areni ovog vikenda.

Nakon što je Panatinakos eliminisan u četvrtfinalu od Valensije, povele su se priče o smjeni Ergina Atamana, a kao "prvi pik" uprave je označen upravo Obradović. Srpski stručnjak je sa atinskim "zelenim" osvojio čak pet Evroliga i njegov povratak bi i te kako uzburkao evropsku košarku. Ipak, za sada je sve na nivou spekulacija, a Obradović je održao riječ kada je rekao da neće trenirati nijedan drugi klub do kraja sezone.

Fajnal-for počinje duelom Olimpijakosa i Fenerbahčea u petak od 17 časova, dok se Valensija i Real Madrid sastaju od 20 časova. Istanbulski tim brani titulu osvojenu prošle godine, dok je Valensija prvi put u istoriji obezbijedila plasman među četiri najbolje ekipe.

