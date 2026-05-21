Svjetsko prvenstvo u kajaku i kanuu na Vrbasu: Drugi takmičarski dan u Banjaluci (FOTO)

Nebojša Šatara
Drugog takmičarskog dana na ICF Svjetskom prvenstvu vozile su se timske trke u spustu, a u borbu za medalje upustili su se i veterani u tri starosne kategorije.

U disciplini K1 do titule svjetskih šampiona stigla je reprezentacija Slovenije za koju su veslali Til Tjas Kupš, Anže Urankar i Simon Oven. Agustin Rebol, Maksens Baru i Klement Monžanel iz Francuske stigli su do srebra, a Leo Montule, Braim Vandekastel i Lean Bogarc iz Belgije osvojili su bronzanu medalju.

U disciplini K1 kod seniorki do zlata su stigle Sesilija Panato, Maja Banjato i Serena Matilde Rosa iz Italije. Srebro su osvojile Kristina Novosadova, Klara Vankova i Ana Retkova iz Češke Republike, a Sofija Šmit, Marija Veber i Konstance Fajn iz Njemačke domogle su se bronzane medalje.

U disciplini C1 (kanu) Nikolas Sator, Teo Vien i Šarl Ferion iz Francuske osvojili su zlato. Normen Veber, Ole Švarc i Dominik Peš iz Njemačke stigli su do srebra, a Matej Vanek, Matoš Bajer i Jakim Hancel iz Češke Republike osvojili su bronzu.

U timskoj trci, u disciplini C2, do zlata su stigli kanuisti Francuske, druga je kroz cilj prošla reprezentacija Češke Republike, a bronze su se domogli kanuisti Velike Britanije.

Danas su se vozile i veteranske trke u muškoj i ženskoj konkurenciji i tri starosne kategorije.

K1 veteranska kategorija 35+:

Giljermo Fidalgo de Leon (Španija)
Davide Makanjan (Italija)
Ljubomir Spasik (Sjeverna Makedonija)
K1 veteranska kategorija 45+:

Hezuzes Leon Rodrigez (Španija)
Ales Marek (Češka Republika)
Igor Kuzmanović (BiH)
K1 veteranska kategorija 55+:

Metju Dalziel (Australija)
Paskal Luker (Holandija)
Nil Blekman (Velika Britanija)
C1 (kanu) veteranska kategorija 35+:

Martin Rubint (Češka Republika)
Tomislav Hohnjec (Hrvatska)
Simeon Hočevar (Slovenija)
K1 veteranska kategorija 35+ za žene:

Sabina Fuser (Njemačka)
Rakel Karbaho (Španija)
Seli Atkinson (Velika Britanija)
Nakon završetka timskih trka održana je i ceremonija dodjele medalja za disciplinu spust.

Trećeg takmičarskog dana na programu su trke u sprintu u kanjonu Tijesno (08.50 - 11.50 časova, 15.30 - 16.00 časova).

