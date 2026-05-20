Bomba u Evroligi: Stiže drugi pik NBA drafta

Nekadašnji projekat Dejana Milojevića, Džejms Vajsmen stiže u Makabi ako je vjerovati izraelskim medijima.

Izvor: Thearon W. Henderson / Getty images / Profimedia

Sprema se prava bomba u Evroligi, drugi pik sa drafta je spreman da dođe u evropsku košarku. Nakon godina u kojima nije uspio da se nametne u nekoliko NBA timova Džejms Vajsmen je sada na meti Makabija iz Tel Aviva.

Poslije novih problema sa povredama on se vratio na teren u martu kada je igrao u FIBA kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo i pošto nema NBA ponuda sada razmišlja o tome da dođe u Makabi i da sa 25 godina počne da vraća svoju karijeru u život.

Ko je Džejms Vajsmen?

Ovaj 211 centimetara visoki centar buio je drugi pik na draftu 2020. godine kada ga je potpisala ekipa Golden Stejta. U prvoj sezoni je zbog povrede pauzirao veliki broj mečeva, a onda je već druge sezone trejdovan u Detroit. Nakmn jedne cijele sezone u Pistonsima u kojoj je bio zdrav u Indijani je za dvije godine odigrao pet mečeva. Probao je tim Golden Stejta da ga vrati u formu tako što je radio sa Dejanom Milojevićem, ali to nije uspjelo i nikada nije pokazao svoj potencijal Vajsmen.

"Kada sam se prvi put povrijedio toliko jako sam plakao da čak nisam mogao da dođem do maminog stana. Mama je morala da me nosi u svoj stan, bio sam potpuno slomljen. Mnogo večeri sam proveo plačući, imao sam mnogo raznih misli... Bilo je teško, čak i lično, nisam mogao normalno da odem do toaleta", ispričao je za "Aproks" Vajsmen o svojoj prvoj povredi.

(MONDO)

BONUS VIDEO: