Čudo u finalu Istoka NBA liga: Njujork za osam minuta nadoknadio "minus 22"

Autor Nebojša Šatara Izvor mondo.rs
Džejlen Branson je sa Njujork Niksima napravio čudo u prvom meču finala Istočne konferencije NBA.

Izvor: Pamela Smith / Getty images / Profimedia

Počelo je finale Istoka u NBA ligi i to vrlo dramatično. Tek poslije produžetka su Njujork Niksi uspjeli da pobijede Klivlend Kavalirse115:104 i tako povedu sa 1:0.

Uspjeli su Niksi da naprave čudo, vratili su se iz ogromnog deficita, izborili produžetak i pobijedili na kraju. Gubili su 93:71 na osam minuta do kraja, a onda su anulirali minus od 22 razlike i na kraju pobijedili. Na samom kraju regularnog dijela imao je Sem Meril otvoren šut za tri za pobjedu nakon dodavanja Džejmsa Hardena, ali je promašio. 

Preokret je donio nevjerovatni Džejlen Branson sa 38 poena, 6 asistencija i 5 skokova, dok je Mikal Bridžis imao 18 poena i 5 skokova, Džoš Hart je uz 13 poena imao 7 skokova, a Karl Entoni Tauns je dao 13 poena uz 13 skokova, dok je i Og Anunobi postigao takođe 13 poena Kod Klivlenda Donovan Mičel je dao 29 poena uz 5 skokova i 3 asistencije, dok je Evan Mobli dao 15 poena uz 14 skokova. Dodao je i Džejms Harden 15 poena. 

BONUS VIDEO: 

Šmekerski potez Nikole Jokića
Izvor: Arena 1 Premium
