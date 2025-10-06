Sastanak lidera političkih partija (FOTO)

Sastanak predsjednika stranaka koje čine vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj počeo je u Banjaluci.

Izvor: Borislav Zdrnja/Srna

Sastanku prisustvuju predsjednici SNSD-a Milorad Dodik, Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić, SPS-a Goran Selak, SP-a Petar Đokić, DNS-a Nenad Nešić i DEMOS-a Nedeljko Čubrilović.

Prisutni su i kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan, član Glavnog odbora SNSD-a Savo Minić, generalni sekretar Srđan Amidžcići izvršni sekretar SNSD-a Igor Dodik.

Nakon sastanka koji se održava u prostorijama Sekretarijata SNSD-a, predviđeno je obraćanje predsjednika stranaka koalicije koje će Novinska agencija Republike Srpske - SRNA uživo prenositi na svom "Jutjub" kanalu.

(Srna)