Sastanak predsjednika stranaka koje čine vladajuću koaliciju u Republici Srpskoj počeo je u Banjaluci.
Sastanku prisustvuju predsjednici SNSD-a Milorad Dodik, Ujedinjene Srpske Nenad Stevandić, SPS-a Goran Selak, SP-a Petar Đokić, DNS-a Nenad Nešić i DEMOS-a Nedeljko Čubrilović.
Prisutni su i kandidat SNSD-a za predsjednika Republike Srpske Siniša Karan, član Glavnog odbora SNSD-a Savo Minić, generalni sekretar Srđan Amidžcići izvršni sekretar SNSD-a Igor Dodik.
Nakon sastanka koji se održava u prostorijama Sekretarijata SNSD-a, predviđeno je obraćanje predsjednika stranaka koalicije koje će Novinska agencija Republike Srpske - SRNA uživo prenositi na svom "Jutjub" kanalu.
Sastanak lidera političkih partija (FOTO)
(Srna)