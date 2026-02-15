Kad djetinjstvo vodi najtežu bitku: Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti

Svakog 15. februara u svijetu se obilježava Međunarodni dan djece oboljele od malignih bolesti. Podaci govore da se svake godine određeni broj djece suoči sa dijagnozom koja mijenja život čitave porodice.

Izvor: MONDO/ Dragana Božić

Ali isto tako govore i da je savremena medicina napravila ogroman napredak – veliki procenat malignih oboljenja u dječijem uzrastu danas je izlječiv, ako se otkriju na vrijeme i ako su terapije dostupne.

"Nažalost, statistika, epidemiologija i naša stvarnost pokazuju da djeca obolijevaju od mnogih bolesti, pa između ostalog i najtežih malignih. Taj broj, se nažalost, i povećava, kao što se povećava incidencija karcinoma uopšte u cijeloj populaciji, tako se ona, nažalost, (2:30) povećava i u dječijoj populaciji", rekla je Јelica Predojević Samardžić, pedijatar, supspecijaliste dječije hematologije i onkologije, koordinator e-QuoL projekta za BiH.

Dijelom je zato zaslužna, dodaje ona, brža dijagnostika i bolja edukacija, objavio je RTRS.

"Ali, svejedno, različni faktori, uključujući i genetske, koji su se vjerovatno nagomilali kroz generacije, kao i neki drugi faktori iz spoljnje sredine, između ostalog zagađenost, nezdrava ishrana, sigurno utiču na to da se broj malignih bolesti kod djece povećava", navela je ona.

Istakla je da zdravstveni sistem mora biti spreman za reakciju.

"Mislim da je Republika Srpska, i naš Klinički centar, naše odjeljenje onkologije, na neki način, odavno to shvatilo i pripremilo se za ovo što danas trenutno radimo i za ono što nas čeka u budućnosti", navela je Predojević Samardžić .

Katica Kerkez Upravnica Roditeljske kuće u Banjaluci navela je da se sve promijeni u životu kada dobijete dijagnozu maligne bolesti djeteta.

"Roditeljska kuća je, u stvari, od prvobitne njene namjene, trebalo da bude vanbolnički smještaj za djecu koja se liječe na odjeljenju dječije hematonkologije, da dijete ne bi boravilo sve vrijeme u bolnici, i ona i dan-danas ima tu svoju ulogu, ali, evo, nadam se da je s vremenom, jer 10 godina već radi, postala mjesto podrške", istakla je.

Јer, zaista, kada se nađete u takvoj situaciji, dodaje ona, vi na trenutak pomislite da ste potpuno sami na svijetu, da ne možete da shvatite kako dijete može da bude bolesno, kako dijete može da ima tako tešku bolest i mislite da je to nešto što se događa samo vama.

(RTRS/Mondo)