Milanović se oglasio o dočeku hrvatskih rukometaša: "Nezakonit i piratski čin Vlade Republike Hrvatske"

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović za sve je okrivio premijera Andreja Plenkovića.

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović oglasio se povodom najavljenog dočeka rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

"Zaključak Vlade Republike Hrvatske - temeljem kojeg je uzurpirala organizaciju dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na Trgu bana Jelačića u Zagrebu - neustavan je, nezakonit i piratski akt za čije donošenje nema baš nikakve pravne osnove.

Iz tog neustavnog i nezakonitog postupanja Vlade RH proizašla je i nezakonita primjena policijske sile protiv komunalnih službi Grada Zagreba koje su spriječene u obavljanju svojih zakonom jasno propisanih ovlasti.

Vlada RH provela je svjesnu destrukciju ustavnog poretka uz prethodno izmišljanje pravne osnove za svoje postupanje i postupanje Policije. Takvo postupanje Vlade RH zapravo je otimanje države i beskrupulozno izazivanje podjela među hrvatskim ljudima. Za to je odgovoran predsjednik HDZ-a Andrej Plenković", poručio je Milanović.

Rukometaši žele Tompsona

Podsjećamo, rukometaši su insistirali da im pjeva Tompson ili da dočeka ni ne bude, a gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević saopštio je da nije mogao to da dozvoli zbog pozdrava "za dom spremni" koji on koristi u svojim pjesmama, a koji je ustavom zabranjen.

Vlada Hrvatske se o ovo oglušila i odlučila da sama organizuje doček rukometašima.