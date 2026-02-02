logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Milanović se oglasio o dočeku hrvatskih rukometaša: "Nezakonit i piratski čin Vlade Republike Hrvatske"

Milanović se oglasio o dočeku hrvatskih rukometaša: "Nezakonit i piratski čin Vlade Republike Hrvatske"

Autor Haris Krhalić
0

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović za sve je okrivio premijera Andreja Plenkovića.

Zoran Milanović o dočeku rukometaša Izvor: Luka Kolanovic / imago stock&peo

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović oglasio se povodom najavljenog dočeka rukometaša na Trgu bana Josipa Jelačića u Zagrebu.

"Zaključak Vlade Republike Hrvatske - temeljem kojeg je uzurpirala organizaciju dočeka hrvatske rukometne reprezentacije na Trgu bana Jelačića u Zagrebu - neustavan je, nezakonit i piratski akt za čije donošenje nema baš nikakve pravne osnove.

Iz tog neustavnog i nezakonitog postupanja Vlade RH proizašla je i nezakonita primjena policijske sile protiv komunalnih službi Grada Zagreba koje su spriječene u obavljanju svojih zakonom jasno propisanih ovlasti.

Vlada RH provela je svjesnu destrukciju ustavnog poretka uz prethodno izmišljanje pravne osnove za svoje postupanje i postupanje Policije. Takvo postupanje Vlade RH zapravo je otimanje države i beskrupulozno izazivanje podjela među hrvatskim ljudima. Za to je odgovoran predsjednik HDZ-a Andrej Plenković", poručio je Milanović.

Rukometaši žele Tompsona

Podsjećamo, rukometaši su insistirali da im pjeva Tompson ili da dočeka ni ne bude, a gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević saopštio je da nije mogao to da dozvoli zbog pozdrava "za dom spremni" koji on koristi u svojim pjesmama, a koji je ustavom zabranjen.

Vlada Hrvatske se o ovo oglušila i odlučila da sama organizuje doček rukometašima.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Hrvatska Rukomet Zoran Milanović Zagreb

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ