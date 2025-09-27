logo
Prvi u istoriji: Poljak osvojio Mont Everest bez dodatnog kiseonika

Prvi u istoriji: Poljak osvojio Mont Everest bez dodatnog kiseonika

Autor Vesna Kerkez
Poljski planinar Andžej Bargijel prva je osoba u istoriji koja se popela i spustila skijama niz Mont Everest bez korištenja boce sa kiseonikom, piše "Gardijan".

poljak se popeo na mont everest bez boce s kiseonikom Izvor: Shutterstock

Ovo je bio njegov treći pokušaj uspona na Everest, najviši vrh na svijetu, od 8.849 metara, nakon što su ga opasni uslovi prisilili da odustane 2019. i 2022. godine.

Bargijel (37) je rekao da je spuštanje na skijama bez kiseonika za njega dugogodišnji san.

"Sam uspon na vrh je bio težak i naporan. Nikada u životu nisam proveo toliko vremena na takvoj visini, tako da je to samo po sebi bilo izazov", rekao je on.

Prema zvaničnim podacima, više od 6.000 ljudi popelo se na Everest, ali samo oko 200 je to učinilo bez dodatnog kiseonika u bocama.

Nekoliko ljudi se spustilo na skijama, ali nikada nije došlo do kontinuiranog spusta bez dodatnog kiseonika, podsjeća list.

Bargijelu je trebalo gotovo 16 časova da se popne kroz "zonu smrti", koja se nalazi iznad 8.000 metara, gdje je nivo kiseonika opasno nizak.

Na vrhu planine vazduh je toliko rijedak da alpinisti dobijaju samo oko trećinu kiseonika dostupnog na nivou mora, što može izazvati oštećenje mozga, tečnost u plućima, pa čak i smrt.

(Srna)

