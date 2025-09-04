logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Broj poginulih u Lisabonu porastao na 17, među žrtvama nema građana BiH

Broj poginulih u Lisabonu porastao na 17, među žrtvama nema građana BiH

Autor Nikolina Damjanić
0

Broj stradalih u nesreći u Lisabonu porastao je na 17, nakon što je juče kosi lift „Elevador da Glória“, popularna turistička atrakcija portugalske prijestonice, iskočio iz šina.

profimedia-1034047250.jpg Izvor: PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP / Profimedia

Ambasador BiH u Holandiji i Portugalu, Almir Šahović, potvrdio je za Klix.ba da među identifikovanim žrtvama nema državljana BiH. Takođe, među povrijeđenima, kojih je najmanje 21, nema naših građana.

Do sada je poznata nacionalnost 15 povrijeđenih: četiri portugalska državljanina, dva Nijemca, dva Španca, te po jedan Korejac, Zelenortski Ostrvljanin, Kanađanin, Italijan, Francuz, Švicarac i Marokanac. Među povrijeđenima je 12 žena i sedam muškaraca starosti između 24 i 65 godina, kao i jedno trogodišnje dijete.

Konstrukcija lifta podrazumijeva dvije kabine, svaka kapaciteta oko 40 osoba, pričvršćene na suprotnim krajevima vučnog užeta, dok se kretanje obezbjeđuje elektromotorima koji se međusobno izjednačavaju.

Prema prvim informacijama, uže je puklo u trenutku kada je na kabini koja se spuštala otkazao sistem kočenja, nakon čega je u krivini iskočila iz šina i udarila u zgradu na uglu. Kabina na dnu linije pomjerila se nekoliko metara unazad, ali je ostala neoštećena. Snimci prolaznika prikazuju putnike kako panično iskaču kroz prozore.

Linija „Glória“, otvorena davne 1885. godine, povezuje centar Lisabona, kod trga Restauradores, sa četvrti Bairro Alto, poznatom po bogatom noćnom životu.

Prema podacima gradske uprave, ovim liftom godišnje se preveze oko tri miliona ljudi. Vlasti još nisu objavile identitet stradalih, ali su potvrdile da među njima ima i stranih državljana.

(MONDO/Klix)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Lisabon žičara nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ