Spasioci u ruševinama žičare pronašli dječaka (3): Raste broj žrtava u nesreći u Lisabonu (Foto)

Autor Aleksandar Blagić
U padu žičare u Lisabonu poginulo je 16 osoba, a povrijeđeno je 20.

Spasioci pronašli dečaka u ruševinama žičare u Lisabonu Izvor: X/@24horaspt/Printscreen

U padu žičare u Lisabonu poginulo je 16 osoba prema poslednjim informacijama, dok je povrijeđeno oko 20 ljudi, piše "Bild". Žičara, ili uspinjača, je ispala iz šina i srušila se u ulici u srijedu 3. septembra u popodnevnim časovima.

Trogodišnji dečak iz Nemačke je izgubio oca u ovoj nesreći. Telo njegovog oca pronašla je policajac koji se zatekao na licu mesta.

Pored tijela muškarca, pronađena je i majka dječaka koja je prevezena na odjeljenje intenzivne njege. Prema pisanju njemačkog lista, trogodišnji dječak se držao za ruke spasioca, nije ga puštao kada su ga spasioci pronašli u ruševinama.

Pogledajte fotografije sa mesta nesreće u Lisabonu

Kako se dogodila nesreća u Lisabonu?

Uspinjača je glavna turistička atrakcija prestonice Portugala. Sumnja se da je pukla sajla duž trase kretanja i da je zbog toga uspinjača izgubila kontrolu i udarila u obližnju zgradu.

Tačan uzrok nesreće još uvijek nije zvanično poznat. Proglašena su tri dana žalosti u Lisabonu.

Gradonačelnik Lisabona Karlos Moeda je izjavio saučešće svim porodicama stradalih. Uspinjača “Glorija” važi za glavnu i najveću turističku atrakciju u Lisabonu.

Otvorena je daleke 1885. godine i elektrifikovana je 30-ak godina kasnije. Dugačka je 275 metara i spaja Trg Restauradores sa naseljem Bairo Alto. Poslednji incident se dogodio 2018. godine kada je došlo do kvara u radu, ali nije bilo povrijeđenih niti žrtava i tada je žičara bila zatvorena na mjesec dana.

