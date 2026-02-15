logo
Pljačka egipatskog blaga u Australiji: Kradljivac uhapšen brzom akcijom policije

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Uhapšen je muškarac koji je iz egipatskog muzeja ukrao artefakte neprocjenjive vrijednosti, saopštila je policija australijske države Kvinslend.

Uhapšen muškarac koji pokrao egipatski muzej Izvor: Vedran Ševčuk, mondo.ba

Pedesetdvogodišnji osumnjičeni optužen je da je u petak, 13. februara, razbio prozor u Muzeju umjetnosti i arheologije u mjestu Kabultur, ukrao predmete i pobjegao.

Među ukradenim predmetima bili su drvena skulptura mačke, za koju se vjeruje da je stara oko 2.600 godina i da potiče iz 26. dinastije drevnog Egipta, ogrlica za koju se smatra da je stara 3.300 godina i maska mumije.

Policija je saopštila da je nakon pretresa jednog kombija pronašla većinu predmeta, a samo je nekolicina imala manja oštećenja, prenio je "Skaj njuz".

Vozilo je pronađeno na parkingu kod trajektnog terminala u zalivu Redland, oko 80 kilometara od muzeja. 

(Srna)

Tagovi

Australija Egipat krađa muzej

