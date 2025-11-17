Prijedor: Nestalo zlato iz poslovnog prostora, policija traga za počiniocem

Policiji u Prijedoru prijavljeno je da je iz poslovnog prostora u tom gradu nestalo oko 400 grama zlata, saopšteno je iz prijedorske Policijske uprave.

Izvor: Phawat/Shutterstock

Policija pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru preduzima sve mjere i radnje na rasvjetljavanju prijavljenog događaja.

U saopštenju se navodi da je lice čiji su inicijali G.Š. iz Prijedora tereti da je putem telefona uputilo ozbiljne prijetnje po život jednom licu iz Novog Grada.

Protiv ovog lica će Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ugrožavanje sigurnosti.