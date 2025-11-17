logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Prijedor: Nestalo zlato iz poslovnog prostora, policija traga za počiniocem

Prijedor: Nestalo zlato iz poslovnog prostora, policija traga za počiniocem

Autor Nikolina Damjanić Izvor SRNA
0

Policiji u Prijedoru prijavljeno je da je iz poslovnog prostora u tom gradu nestalo oko 400 grama zlata, saopšteno je iz prijedorske Policijske uprave.

Krađa zlata u prijedoru Izvor: Phawat/Shutterstock

Policija pod nadzorom Okružnog javnog tužilaštva u Prijedoru preduzima sve mjere i radnje na rasvjetljavanju prijavljenog događaja.

U saopštenju se navodi da je lice čiji su inicijali G.Š. iz Prijedora tereti da je putem telefona uputilo ozbiljne prijetnje po život jednom licu iz Novog Grada.

Protiv ovog lica će Okružnom javnom tužilaštvu u Prijedoru biti dostavljen izvještaj o počinjenom krivičnom djelu ugrožavanje sigurnosti.

Možda će vas zanimati

Tagovi

krađa Prijedor zlato

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ