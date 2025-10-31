Mjesec dana pritvora za uhapšene u akciji "Sparta"

Prijedorski Okružni sud odredio je jednomjesečni pritvor za R.D. i M.N. iz Prijedora osumnjičena za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i promet droge, izjavila je sekretarka ovog suda Nikolina Gašić.

Izvor: Screenshot

Ona je navela da su razlozi za pritvor bojazan da će osumnjičeni uništiti, sakriti, izmijeniti ili falsifikovati dokaze ili tragove važne za krivični postupak ili ako naročite okolnosti ukazuju da će ometati krivični postupak uticajem na svjedoke, saučesnike ili prikrivače.

"Razlozi za pritvor su i bojazan da će osumnjičeni ponoviti krivično djelo, da će dovršiti pokušano krivično djelo ili da će učiniti krivično djelo kojim prijeti, a za ta krivična djela može se izreći kazna zatvora od tri godine ili teža", rekla je Gašićeva.

Ona je dodala da je treći razlog za pritvor okolnost da je riječ o krivičnom djelu za koje se može izreći kazna zatvora od 10 godina ili teža, a koje je posebno teško s obzirom na način izvršenja ili posljedice krivičnog djela, ako bi puštanje na slobodu rezultiralo stvarnom prijetnjom narušavanja javnog reda.

Pripadnici Policijske uprave Prijedor su u srijedu, 29. oktobra, u akciji "Sparta" uhapsili ova lica i od njih oduzeli 23 grama kokaina. Oni su juče predati Okružnom javnom tužilaštvu Prijedor koje je predložilo pritvor.