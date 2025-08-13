Žene u EU u prosjeku žive 84 godine, a muškarci čak pet godina kraće: Ipak, veći dio života su dobrog zdravlja

Evropljani danas u prosjeku žive u zdravlju 63 godine, ali razlike između zemalja i između muškaraca i žena su velike.

Izvor: PalSand/Shutterstock

Jedan Evropljanin može da očekuje da će u prosjeku 63 godine života provesti u dobrom zdravlju, 63,3 godine ako je ženskog pola i 62,8 godina ako je muškarac, pokazuju podaci Eurostata za 2023. godinu.

Žene i dalje imaju duži životni vijek, prosječno žive 84 godine, što je 5,3 godine više nego muškarci (78,7 godina).

Međutim, gledano po udjelu života bez ozbiljnih zdravstvenih ograničenja, muškarci su u prednosti: 80 odsto života provedu zdravi, naspram 75 odsto kod žena. To znači da, iako žive kraće, muškarci veći dio svog života provedu bez zdravstvenih problema.

U devet država EU muškarci u prosjeku imajuviše godina zdravog života nego žene.

Najduže zdravo žive muškarci na Malti (71,7 godina), zatim u Italiji (68,5) i Švedskoj (67,2). Najkraće u Letoniji (51,2), Estoniji (56,5) i Slovačkoj (56,8).

Kod žena, Malta je ponovo prva sa 71,1 godinom, ispred Bugarske (71,0) i Italije (69,6). Najmanje godina u dobrom zdravlju imaju žene u Letoniji (54,3), Danskoj (55,4) i Finskoj (55,9).

Prema Eurostatovim objašnjenjima, indikator "godine života u dobrom zdravlju" ne mjeri samo dužinu života, već i njegov kvalitet, odnosno, ukazuje koliko godina osobe provedu bez ograničenja u svakodnevnim aktivnostima. U EU se taj indikator koristi da bi se dobila cjelovitija slika o zdravlju stanovništva, suprotno samoj očekivanoj dužini života, koja ne uzima u obzir životni standard ili kvalitet života.

(EUpravo zato)