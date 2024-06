Neispunjeno obećanje: Banjalučani još čekaju na pojeftinjenje autobuske karte

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković najavio je još u januaru 2024. godine da će od marta cijena karte u javnom prevozu koju sada košta 2,3 KM pojeftiniti na 1,5 KM.

Izvor: Grad Banjaluka

"Od marta će javni prevoz koštati marku i po, od aprila biće besplatan za penzionere, hotel ‘Palas’ će na proljeće ‘izaći’ iz zemlje", rekao je Stanivuković početkom januara.

Od ova tri obećanja ostvario je samo jedno i to ono za najstarije građane, ali uz jedan "uslov".

Naime, penzioneri uživaju u besplatnom javnom prevozu, ali ne od aprila, nego od maja i sa posebnom preporukom da ga ne koriste u jutarnjim časovima zbog gužve.

Na predstavljanju besplatnih penzionerskih kartica u aprilu, Stanivuković je opet ponovio da se za mjesec dana, odnosno u maju, može očekivati niža cijena karata za prevoz ostalih građana.

"Pronaći ćemo način oko snižavanja pojedinačne karte, ali i mjesečnih karata”, rekao je on tada, ali je maj takođe prošao, kao i mart sa početka ovog teksta.

O pojeftinjenju karata za ostale građane iz usta gradonačelnika od tada nije izašla ni riječ, kao što ni hotel 'Palas' nije izašao iz zemlje ovog proljeća.

Stanivuković je još prošle godine tražio od prevoznika da snize cijene karata , ali se to nije desilo. Urađena je i famozna studija javnog prevoza koja očigledno nije naišla na odobravanje Skupštine Grada, pa se o njoj više i ne priča.

Na naša pitanja ostaju nijemi u Gradskoj upravi. Informacije o najavljenom pojeftinjenju karata za javni prevoz nismo dobili ni nakon više od 10 dana.

Jedina informacija do koje smo došli je ona na sajtu Grada gdje je objavljeno kako se gradonačelnik krajem maja sastao sa predstavnicima javnog gradskog prevoza.

"Na jutrošnjem sastanku sa prevoznicima sumirali smo sve do sada preduzete mjere u cilju reforme i poboljšanja kvaliteta javnog prevoza.

Uz podjelu besplatnih doživotnih kartica za javni prevoz, intenzivno radimo na tome da modernizujemo, odnosno „podmladimo“ vozni park javnog prevoza, kako bi on bio po svim standardima", rekao je Stanivuković nakon tog sastanka.

Dodao je i to da je plan gradske administracije i to da u narednom periodu ostvare cilj da javni prevoz u Banjaluci bude povoljniji za sve kategorije i da ka tom cilju sigurno koračaju, samo što još nije poznato kada će do tog cilja stići.

Za koji dan nam stiže i ljeto, kada nastupa izmijenjeni red vožnje. Tada će broj polazaka autobusa gradskog prevoza biti smanjen, ali ne i cijena karte.

(Mondo)