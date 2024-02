Stanivuković najavio: Izgradnja hotela "Palas" počinje krajem marta

Izgradnja hotela "Palas", kako je najavio gradonačelnik Banjaluke, trebala bi početi krajem marta ove godine.

Izvor: Grad Banjaluka

"Hiljadu noćenja više u kratkom, zimskom periodu, periodu praznika i maksimalan broj noćenja s obzirom na smještajne kapacitete koji grad ima. Na tom intenzivno radimo – da proširimo naše kapacitete i moram da kažem da nas već krajem marta očekuje početak izgradnje hotela „Palas“. Očekujem da će u naredne dvije do tri godine Banjaluka dobiti najmoderniji hotel, sa pet zvjezdica, najluksuzniji i najviši hotel", kazao je Draško Stanivuković.

Dodao je da Banja Luka bilježi rekordne posjete turista.

"Rast Banja Luke je veliki uspjeh koji proslavljamo i koji nam daje vjetar u leđa za sve druge podvige i izazove koje imamo i sve druge ciljeve koje postavljmo. Velika stvar je znati da samo u posljednje dvije godine za 75 odsto je veći broj noćenja i turista, sve veći broj je ljudi koji žele da vide našu Banjaluku i sve njene ljepote. To je veliko zadovoljstvo", rekao je Stanivuković-

Dodatno je naglasio da gradska administracija radi na afirmaciji turističke ponude.

"Banja Luka je ove godine bila najposjećenija, a od trga Krajine do Parka „Mladen Stojanović“ samo za reprizu nove godine, bilo je prisutno 70 hiljada ljudi koji su hodali banjalučkim parkovima, promenadama, kejevima uz naš Vrbas. Ponosni smo na urađeno i na zarađeno, a promet je bio najbolji dosad. Ugostitelji govore o najvećim mogućim zaradama, baš kao i hotelijeri, vlasnici kafića, restorana. Sve je bilo zaista sjajno. Banja Luka ulazi u ovu godinu sa dobrom zaradom, najsposjećenija, a samim tim privredno, ekonomski i društveno podstaknuta", istakao je gradonačelnik.

Gradonačelnik je iskoristio priliku i da napomene da se nakon „Banjalučke zime“ gradska administracija priprema za „Banjalučko proljeće“.

"Naravno, naš plan je da i tu oborimo sve rekorde i da uradimo ono što nismo ni zamišljali da možemo. Hvala svim ljudima koji su bili dio ove priče i direktoru Gradske razvojne agencije. Radili smo zajedno da sve ovo izgleda fantastično. Imali smo više od 300 događaja na repertoaru, a bili smo fokusirani na te rezultate koje smo i ostvarili", zaključio je gradonačelnik nakon što je sa ugostiteljima koji su poslovali u sklopu „Zimzobala“ i predstavnicima Gradske razvojne agencije razgovarao o onome što je urađeno u tom periodu.

Direktor Gradske razvojne agencije, Neven Stanić dodao je kako mu je izuzetno drago što su danas imali priliku da se sastanu sa svima onima koji su bili dio „Banjalučke zime“.

"Ovo je ujedno dobra prilika da se napravi izvještaj, da vidimo kakvi su to bili ekefti, da sve to prođemo zajedno i da naredne godine napravimo još bolju atmosferu. „Zimzobal“ je trajao od 1. decembra do 15. januara, dakle 45 dana svakodnevnog sadržaja. Naša ideja i cilj jesu bio da se unaprijedi turistička ponuda i u zimskom periodu, što smo i uspjeli. Zahvalan sam što smo već sada počeli da planiramo naredni „Zimzobal“, imaćemo sve spremno i biće još bolje organizovano. Pokazatelji iz Turističke organizacije Grada govore da jesve ovo imalo efekta", ističe Stanić.

Predstavnik ugostitelja, Duško Ilić naglasio je kako je iz godine u godinu organizacija „Zimzobala“ sve bolja, te da je sve bolji i kulturno -umjetnički sadržaj.

(Mondo)