Stanivuković najavio doživotni besplatni javni prevoz za 48.000 penzionera u Banjaluci (FOTO/VIDEO)

Gradonačelnik Banjaluke Draško Stanivuković danas je rekao da će u ovom gradu biti doživotno besplatne mjesečne karte za 48.000 penzionera za šta će iz budžeta ove godine biti izdvojeno šest miliona maraka.

Izvor: Slaven Petković - Mondo

Stanivuković je pozvao penzionere da se prijave na šaltere po gradu ili da popune zahtjev u mjesnim zajednicama, te da se nada da će već 5.000 karata biti dostupno od početka maja.

"Dočekali smo istorijski važan datum u Banjaluci. Važno je reći da je ovo dan koji sam dugo čekao. Dugo smo govorili o ovome i radili smo tri godine. Dok su penzioneri tri godine čekali besplatan javni prevoz, dio javnosti je govorilo da je to laž", rekao je Stanivuković.

Napomenuo je da za ovaj projekat nije dobio podršku Skupštine grada Banjaluka, te da su sredstva obezbijeđena "pretumbavanjem iz budžeta".

"Sredstva imamo, to ne pitajte kako. Šalim se, naravno. Skupština nas je zakinula na novac. Mi uvijek imamo načine. Mi to malo pretumbamo, prebacimo i snađemo se, ali smo to realizovali. Smogao sam hrabrosti da sam to potpišem i to sprovedem."

Pojasnio je da će šest miliona maraka biti izdvojeno samo prve godine, dok će svake iduće sve manje zbog povećanog broja putnika koji plaćaju prevoz.

"Veći broj korisnika koji plaća, svede se i potreba da su manje subvencije. Za sve ove politike će idućih godina biti potrebno od milion do dva maraka kada dobijemo puni efekat ovih politika. Budite mirni i vozajte se", poručio je Stanivuković.

Pozvao je sve penzionere da podnesu prijave i ostvare ovo pravo.

"Penzioneri se mogu prijaviti do kraja aprila. Molim vas da pričekate ako redovi budu duži. Ne možemo svima da damo karte odjednom. Za sprovođenje ove politike biće potrebno nekoliko mjeseci", rekao je on.

Stanivuković je takođe obećao da će javni prevoz biti jeftiniji za 25 odsto na đačke, studentske i radničke mjesečne karte.

"Početkom maja biće istaknuti svi polasci autobusa koji će se mijenjati u skladu sa potrebama putnika. Postavićemo novih 50 autobuskih stajališta u seoskim i prigradskim naseljima gdje ih nema", naveo je on.

Iz Kabineta gradonačelnika pojasnili su da penzioneri mogu predati zahtjeve u svojim mjesnim zajednicama, kao i prostorijama Vojnog odsjeka i Udruženja penzionera Grada Banjaluka u Grčkoj ulici.

Dodaju da je za ostvarivanje ovog prava potrebno popuniti zahtjev, pripremiti dvije fotografije, uvjerenje o prebivalištu, kopiju lične karte i ček od posljednje penzije.

Pravo na prevoz obezbijeđen je i građanima koji imaju navršenih 65 godina života, ali nemaju prava na penziju.

"Oni umjesto čeka za penziju dostavljaju ovjerenu izjavu da ne primaju penziju. Ni inostranu ni našu."

