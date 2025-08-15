U akciji "Serval" uhapšen diler, zaplijenjeno 1,2 kilograma droge

Policija je u Sarajevu u akciji "Serval" uhapsila muškarca inicijala A.H. (29) iz tog grada kod koga su pronađena 1,2 kilograma droge, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

Izvor: Shutterstock

U pretresima na području opštine Novo Sarajevo pronađeno je i oduzeto 1.200 grama droge spid, ekstazi i marihuana, drobilica, digitalna vaga, mobilni telefon i drugi predmeti od interesa za istragu.

Uhapšeni A.H. osumnjičen je za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droga i na kriminalističkoj je obradi u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Akcija je izvršena pod nadzorom Tužilaštva Kantona Sarajevo.