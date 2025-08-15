logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

U akciji "Serval" uhapšen diler, zaplijenjeno 1,2 kilograma droge

U akciji "Serval" uhapšen diler, zaplijenjeno 1,2 kilograma droge

Autor Dušan Volaš
0

Policija je u Sarajevu u akciji "Serval" uhapsila muškarca inicijala A.H. (29) iz tog grada kod koga su pronađena 1,2 kilograma droge, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo.

shutterstock_734845708.jpg Izvor: Shutterstock

U pretresima na području opštine Novo Sarajevo pronađeno je i oduzeto 1.200 grama droge spid, ekstazi i marihuana, drobilica, digitalna vaga, mobilni telefon i drugi predmeti od interesa za istragu.

Uhapšeni A.H. osumnjičen je za krivično djelo neovlaštena proizvodnja i stavljanje u promet droga i na kriminalističkoj je obradi u Upravi policije MUP-a Kantona Sarajevo.

Akcija je izvršena pod nadzorom Tužilaštva Kantona Sarajevo.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Sarajevo droga

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ