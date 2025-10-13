logo
Stravična saobraćajna nesreća: Autobus se upao u provaliju, najmanje 42 poginulih

Saobraćajna nesreća dogodila se u Južnoj Africi, kada je pun autobus skrenuo sa puta i upao u provaliju. Najmanje 42 ljudi je izgubilo život.

Autobus se srovalio u provaliju, najmanje 42 poginulih u Južnoj Africi Izvor: X/@SABCNews/Printscreen

Najmanje 42 osobe poginule su u nesreći autobusa u planinskom regionu severnog dijela Južne Afrike, saopštile su vlasti u ponedjeljak.

Nesreća se dogodila u nedelju na autoputu N1, u blizini grada Luj Trikhart, oko 400 kilometara sjeverno od prijestonice Pretorije, prenosi Independent.

Sajmon Zvejni, portparol Korporacije za upravljanje saobraćajem na putevima, rekao je za južnoafrički portal Njuz24 da su vlasti potvrdile 42 smrtna slučaja, ali da još uvijek provjeravaju ukupan broj poginulih i povrijeđenih. Autobus je sletio s puta na strmoj planinskoj deonici i survao se niz nasip, saopštila je pokrajinska vlada. Vlasti su navele da je autobus putovao iz Istern Kejpa, na jugu zemlje.

Pokrajinska vlada provincije Limpopo saopštila je da se vjeruje da su se u autobusu nalazili državljani Zimbabvea i Malavija, koji su putovali u svoje matične zemlje. Vlada nije odmah navela tačan broj povrijeđenih, ali je saopštila da su neki od preživjelih prevezeni u bolnice. 

