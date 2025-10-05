U saobraćajnoj nezgodi u Brezičanima smrtno stradao vozač

Na magistralnom putu Prijedor – Novi Grad, u mjestu Brezičani, danas oko 13 časova dogodila se teška saobraćajna nezgoda u kojoj je jedno lice smrtno stradalo, potvrđeno je iz Policijske uprave Prijedor.

Izvor: Slaven Petković, mondo.ba

Uviđajem na licu mjesta utvrđeno je da su u nezgodi učestvovali S.K. iz Prijedora, koji je upravljao putničkim vozilom marke Golf, zatim M.Ć. iz Prijedora, koji je upravljao putničkim vozilom marke Peugeot, te D.K. iz Prijedora, koji je upravljao teretnim vozilom marke Caddy.

U ovoj saobraćajnoj nezgodi vozač S.K. je smrtno stradao, dok je vozač M.Ć. zadobio tjelesne povrede.

Iz Policijske uprave Prijedor apelovali su na sve vozače da poštuju saobraćajna pravila i propise i da brzinu prilagode uslovima i stanju na kolovozu.

