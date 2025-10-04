Višegrad: Okončana pretraga kanjona rijeke nakon nesreće, izvučeno tijelo ženske osobe iz Srbije

Nakon što je njen automobil probio zaštitnu ogradu na mostu, nastradala je 38-godišnja A. P. iz Uvca

Izvor: Screenshot/RTRS

Iz kanjona reke Rzav u mjestu Oplave kod Višegrada izvučeno je tijelo ženske osobe koja je stradala nakon što je automobil sletio sa puta u kanjon.

Civilna zaštita RS-a i policija iz Foče od devet sati su pretraživali ovaj nepristupačan teren na mjestu gdje se dogodila nesreća na putu Vardište-Dobrun. Akcija je započela nakon dojave da je vozilo sletjelo sa puta, a kako nezvanično saznaje Klix u vozilu se nalazila jedna ženska osoba, iz Srbije.

Kako je ranije javljeno, nakon što je njen automobil probio zaštitnu ogradu na mostu, nastradala je 38-godišnja A. P. iz Uvca. Na ovoj dionici i prije dva dana došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj su dvije putnice poginule, kada je automobil sletio sa puta.

(Mondo)