Nesreća u kanjonu Rzava: U toku potraga za vozilom koje je sletjelo s puta, sumnja se da je više osoba bilo unutra

Autor Dragana Božić Izvor SRNA
0

Policija i pripadnici Civilne zaštite pretražuju teren u kanjonu rijeke Rzav kod Višegrada nakon dojave da je automobil sletio sa puta.

Potraga za vozilom koje je slettejlo u kanjonu Rzava Izvor: Srna/Jovana Borovčanin

Pripadnici Policijske uprave Foča i Civilne zaštite Republike Srpske od 9.25 časova započeli su pretragu terena u mjestu Oplave na putu Vardište - Dobrun.

Portparol Policijske uprave Foča Svjetlana Govedarica izjavila je Srni da je akcije započeta nakon dojave da je vozilo sletjelo sa puta.

"Na osnovu do sada prikupljenih informacija postoji sumnja da se u vozilu nalazilo više lica. Ekipe su na terenu i pretražuju kanjon kako bi pronašle vozilo i eventualno povrijeđena lica", navela je Govedarica.

Ona je dodala da će javnost biti blagovremeno obaviještena o svim novim detaljima.

Na ovoj dionici i prije dva dana došlo je do saobraćajne nesreće u kojoj su dvije putnice poginule, kada je automobil "reno klio" sletio sa puta.

(Srna)

Višegrad saobraćajna nesreća potraga

