Saobraćajna nesreća u Banjaluci: Ženu udario automobil kod zgrade Vlade

U blizini zgrade Vlade RS jutros se dogodila saobraćajna nesreća.
Hitna pomoć je na licu mjesta, pišu Nezavisne novine.
U nesreći je, kako navode, povrijeđena žena koju je udario automobil.
(Mondo)
