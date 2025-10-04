logo
Detalji teške nesreće kod Mladenovca: Žurio kući jer mu se žena porađala, pa poginuo u stravičnom sudaru

Detalji teške nesreće kod Mladenovca: Žurio kući jer mu se žena porađala, pa poginuo u stravičnom sudaru

Izvor mondo.rs
0

Darko R. nastradao je žureći kući gdje je žena počela da mu se porađa.

Detalji nesreće u Mladenovcu Izvor: Instagram/Printscreen/192_rs

Darko R. (43) poginuo je sinoć u jezivoj saobraćajnoj nesreći u Mladenovcu, kada je došlo do sudara dva automobila i autobusa. Darko je žurio kući jer je žena počela da mu se porađa.

U ovoj nezgodi na putu do bolnice poginuo je Darko R. koji je upravljao automobilo marke BMW dok su četiri osobe povijređene.

"Sudarili su se automobili marke BMW, lastin autobus koji saobraća na liniji 491, i "sitroen". Nažalost, na putu do zdravstvene ustanove preminuo je Darko R. vozač BMW, dok su lakše povrijeđeni vozači druga dva vozila, kao i jedan putnik iz autobusa i "sitroena". Oni su prevezeni u Urgentni centar", rekao je izvor Informera upozna sa slučajem.

Ubrzo nakon strašne tragedije, muk i tuga. Darko R. nastradao je žureći kući gdje je žena počela da mu se porađa.

"Riječ je o čovjeku o kom samo riječi hvale mogu da se kažu. Da tragedija bude još veća, iza sebe je ostavio dvogodišnju kćerkicu i trudnu suprugu. Sinoć je krenuo da pozajmi novac jer je žena svakog trenutka trebala da mu se porodi, pa je htio da se spremi za proslavu",objašnjava prijatelj nastradalog Draka i dodaje:

"Na putu do kuće zvala ga je žena, valjda da mu kaže da su trudovi krenuli, on je mučenik požurio i eto šta se desilo. Svi smo van sebe. Darko je bio čovjek, što bi naš narod rekao, "na hljeb da ga mažeš". Nije bio bahati vozač koji je pritisnuo gas bez razloga. Svako bi od nas u takvoj situaciji požurio kući. Tuga, ovo je toliko tužno, teško... Umjesto da se raduje rođenju djeteta... ", objašnjava prijatelj koji nije mogao da sakrije tugu.

Na mjestu nesreće sinoć je bila Hitna pomoć, vatrogasci i policija koja je obavila uviđaj, a kojim će biti utvrđeno kako se ova strašna tragedija dogodila.

(Informer, Mondo)

