Epilog stravične nesreće kod Mladenovca: Poginuo vozač "BMW-a", 4 osobe završile u bolnici (Video)

Izvor mondo.rs
Stradao je vozač "bmw-a" u sudaru kod Mladenovca.

Epilog stravične nesreće kod Mladenovca: Poginuo vozač "BMW-a", 4 osobe završile u bolnici (Video) Izvor: Instagram/Printscreen/192_rs

Večeras se dogodila teška saobraćajna nesreća u mestu Rajkovac kod Mladenovca kada je poginula jedna osoba, saznaje "Telegraf". U strašnom sudaru učestvovala su dva automobila marki "BMW" i "citroen" i putnički autobus.

Za volanom automobila marke "BMW" bio je muškarac R.D. (43) koji je poginuo na licu mjesta. Povrijeđene su četiri osobe - u bolnicu su primljeni vozač autobusa S.P. (54), vozač "citroena" Ž.Đ. (45) i jedan putnik iz "citroena".

Osnovno javno tužilaštvo u Mladenovcu vodi istragu. Saobraćaj je blago otežan na ovoj dionici puta.  

(Telegraf/MONDO)

Tagovi

saobraćajna nesreća Srbija Mladenovac

