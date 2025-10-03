logo
Stravična nesreća u Srbiji, strahuje se da ima mrtvih: Preticao autobus i zakucao se u auto (Video)

Stravična nesreća u Srbiji, strahuje se da ima mrtvih: Preticao autobus i zakucao se u auto (Video)

Izvor mondo.rs
0

U sudaru kod Mladenovca navodno ima stradalih.

Sudar kod Mladenovca, strahuje se da ima mrtvih Izvor: Instagram/Printscreen/192_rs

Teška saobraćajna nesreća dogodila se večeras u Mladenovcu, kod poznatog restorana, kada su se sudarila dva automobila i autobus. Na društvenim mrežama objavljen je jeziv snimak nakon nesreće, strahuje se da ima stradalih.

Na snimku "Instagram" stranice "192_rs" vide se i vatrogasci koji seku vozila kako bi došli do svih putnika. Prema rečima očevidaca, vozač automobila koji je preticao pun autobus se zakucao u automobil iz suprotnog smjera.

Stanje putnika u autobusu nije poznato. Policija je na licu mjesta, uviđaj je u toku. 

saobraćajna nesreća

