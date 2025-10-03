Tragedija na Jadranskoj magistrali: Četvoro Maltežana poginulo kada su autom sletjeli u more

Državljani Malte stradali su u nesreći u Hrvatskoj.

Izvor: ANTONIO BAT/EPA

U teškoj saobraćajnoj nesreći koja se dogodila kod Senja u Hrvatskoj poginule su četiri osobe kada su sletjele u more autom i riječ je o državljanima Malte, piše "Jutarnji list". Stradale su dvije žene i dva muškarca.

Prema nezvaničnim informacijama hrvatskih medija, vozilo je bilo iznajmljeno na aerodromu u Zagrebu. Tijela su poslata na obdukciju.

"Stradanje se dogodilo kada je nepoznati vozač upravljao automobilom zagrebačke registracijske oznake iz smjera Rijeke u smjeru Senja i ulaskom u levi blagi zavoj iz za sada nepoznatih razloga izgubio kontrolu nad vozilom i skrenuo u desno", navodi se u saopštenju policije.

Istraga je u toku. Nije još uvijek tačno poznato kako se nesreća dogodila.