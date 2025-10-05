Nesreća na putu Doboj-Tuzla: Poginuo vozač kod Gračanice

Vozač automobila je poginuo u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Doboj-Tuzla u mjestu Donja Orahovica, kada je vozilom sletio s kolovoza, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kanotna.

Izvor: Shutterstock

Saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 4.30 časova, a smrt vozača konstatovao je ljekar Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica.

Policija je izvršila uviđaj kojim je rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzla.

Saobraćaj na magistralnom putu Doboj-Tuzla bio je obustavljen za vrijeme uviđaja i odvijao se alternativnim pravcem, a normalizovan je u 9.05 časova.