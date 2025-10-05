logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nesreća na putu Doboj-Tuzla: Poginuo vozač kod Gračanice

Nesreća na putu Doboj-Tuzla: Poginuo vozač kod Gračanice

Izvor SRNA
0

Vozač automobila je poginuo u saobraćajnoj nesreći na magistralnom putu Doboj-Tuzla u mjestu Donja Orahovica, kada je vozilom sletio s kolovoza, saopšteno je iz Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kanotna.

Poginuo vozač kod Gračanice Izvor: Shutterstock

Saobraćajna nesreća dogodila se jutros oko 4.30 časova, a smrt vozača konstatovao je ljekar Službe hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Gračanica.

Policija je izvršila uviđaj kojim je rukovodio dežurni tužilac Kantonalnog tužilaštva Tuzla.

Saobraćaj na magistralnom putu Doboj-Tuzla bio je obustavljen za vrijeme uviđaja i odvijao se alternativnim pravcem, a normalizovan je u 9.05 časova.

Možda će vas zanimati

Tagovi

saobraćajna nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ